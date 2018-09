Lenny Kravitz se siente 'bendecido' por su amistad con Aretha Franklin

Además de tenerla entre los principales referentes musicales de su extensa y ecléctica carrera, el cantante Lenny Kravitz ha vuelto ha dejar patente la estrecha relación que, tanto en el plano profesional como en el personal, le unió durante muchos años a la malograda Aretha Franklin, quien falleció hace casi un mes en su casa de Detroit y a la que el artista ha querido agradecer una vez más la "dulzura" con la que siempre le trató en las distancias cortas.

"Era una mujer muy dulce y cariñosa, y la verdad es que nos llevábamos muy bien. Me siento bendecido en ese sentido porque no solo crecí con su música, sino que también tuve la oportunidad de forjar una bonita amistad con ella. Hablábamos con regularidad y cantamos juntos en varias ocasiones", ha recordado el músico de 54 años en conversación con la agencia de noticias BANG Showbiz, antes de incidir en lo "afortunado" que se siente por ello."El mero hecho de que se acordara de mi nombre y de que me llamara de vez en cuando me hace sentir un hombre muy afortunado. Si con siete años alguien me hubiera dicho que acabaría cantando con Aretha Franklin y que hablaría con ella por teléfono, sin duda me habría explotado la cabeza", ha bromeado en la misma conversación.

Solo unos minutos después de rendir semejante homenaje a la reina del soul, Lenny Kravitz se presentó ante las decenas de miles de espectadores que abarrotaban el londinense Hyde Park -en el marco del festival de música organizado por la emisora BBC Radio 2- para ofrecer un esperado concierto que, curiosamente, se vio marcado por unas sorprendentes declaraciones ligadas a la posibilidad, ya frustrada, de que Aretha y él se hubieran embarcado juntos en un ilusionante proyecto artístico."Aunque ya habíamos actuado juntos, me hubiera encantado poder estar con ella en el estudio de grabación.

Hablamos sobre la idea en varias ocasiones, pero desgraciadamente ya no puede ocurrir. Estábamos dispuestos a trabajar juntos, pero jamás pensamos que no dispondríamos de demasiado tiempo. Ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta cuándo nos tocará irnos de este mundo", lamentó el estadounidense en un momento de su número musical.