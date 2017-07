Leslie Jones revela que su "novio secreto" en realidad no existe

La actriz Leslie Jones, conocida por su participación en el mítico programa satírico 'Saturday Night Live' y por sus apariciones recurrentes en el cine de comedia, ha dejado profundamente perplejos a sus seguidores al admitir a través de las redes sociales que el 'novio secreto' del que había venido presumiendo a lo largo del mes pasado no era más que el resultado de su propia imaginación.

"Solo para que lo sepa todo el mundo. En realidad nunca hubo un novio secreto, lo cierto es que tengo muy mala suerte con los hombres. Les digo la verdad, por la razón que sea no les gusto nada, jaja", ha publicado la también guionista en su perfil de Twitter para zanjar definitivamente el debate que se ha formado en torno a su vida sentimental.

Por el momento, la estrella televisiva no se ha animado a profundizar en los entresijos de esta truculenta historia y, como le han exigido algunos internautas, explicar desde la más absoluta sinceridad los motivos que se esconden detrás de su incomprensible decisión de mentir deliberadamente a la opinión pública sin necesidad alguna de hacerlo.

Resulta cuando menos llamativo que la intérprete dedicara buena parte de su última intervención en el programa de Conan O'Brien -una entrevista que debía versar sobre sus próximos proyectos profesionales y sobre su hilarante visión del mundo-, a concentrar la atención en la figura del supuesto hombre que ocupaba su corazón, recurriendo para ello a imprecisas declaraciones con las que acentuar la expectación y el suspense sobre el ficticio asunto.

"Es un secreto, no quiero que nadie le moleste, ¿sabes a lo que me refiero? Pero tampoco quiero ir a un programa de televisión y empezar con el tema de qué tipo de hombre me gusta... Porque entonces cuando hable con él, me dirá: 'Sí, he oído que estás buscando este tipo de chico'. En fin, ¡no me metas en problemas!", explicaba en la citada conversación sobre una cuestión que en principio forma parte de su plano íntimo y de la que, todo sea dicho, no tenía por qué dar explicaciones.