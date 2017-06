Leslie Jones tiene un novio "secreto" del que no puede dejar de hablar

La actriz y humorista Leslie Jones parece haber superado definitivamente la traumática experiencia que vivió el año pasado cuando, tras sufrir la filtración de varias imágenes que la mostraban completamente desnuda, a ese contratiempo se unió una indignante campaña en su contra que la convirtió en el blanco de un sinfín de insultos de corte racista e incluso homófobo, así como de alguna que otra amenaza de muerte.

Afortunadamente para ella, su fortaleza emocional y la intervención de las autoridades le han servido para recuperar poco a poco la normalidad y, en consecuencia, ahora afronta un emocionante capítulo que, entre otras cosas, se ve marcado por el cariño y el apoyo que le brinda el nuevo y misterioso hombre que tiene en su vida.

"Es un secreto, no quiero que nadie le moleste, ¿sabes a lo que me refiero? Pero tampoco quiero ir a un programa de televisión y empezar con el tema de qué tipo de hombre me gusta... Porque entonces cuando hable con él, me dirá: 'Sí, he oído que estás buscando este tipo de chico'. En fin, ¡no me metáis en problemas!", bromeó en su visita al programa del presentador Conan O'Brien.

La artista estadounidense de 49 años, una de las actrices más populares del elenco de 'Saturday Night Live', se ha animado finalmente a confesar cuáles son aquellos requisitos que debe cumplir cualquier candidato a ocupar su corazón, siendo el más importante de ellos, por supuesto, el que hace referencia al sentido del humor.

"Sí que te voy a decir el tipo de tío que me gusta. Me gusta un chico que me haga reír, y no es muy difícil hacerme reír, de veras que no. Me gustan las cosas más estúpidas que puedan existir. ¡Me encantan los hombres divertidos, me encantan!", aseguró la extrovertida intérprete.