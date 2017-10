El primer disco de Liam Gallagher, ¨As You Were¨, lidera la lista de ventas en Reino Unido

A lo largo de las dos últimas semanas, el cantante Liam Gallagher ha demostrado con creces que es el rey de la polémica al aprovechar buena parte de las entrevistas promocionales de su nuevo disco, 'As You Were', para menospreciar a compañeros de profesión de la talla de Brian May, Bono o su propio hermano Noel, y consolidar su imagen de roquero irreverente al contestar con hostilidad a las preguntas de presentadores tan afamados y queridos como Graham Norton.

Sin embargo, solo siete días después del esperado lanzamiento de su primer trabajo en solitario, el excéntrico músico ha dejado claro que también reina en las listas de ventas de su país natal, Reino Unido, tras despachar nada menos que 103.000 copias del disco que le han aupado directamente hasta el número uno."Bueno, bueno, bueno, ¿pero qué tenemos aquí?.

Parece que tengo un nuevo número 1, hermanos y hermanas. Quiero dar las gracias a todos aquellos que lo han comprado y que me han ayudado a hacer este disco", ha expresado en un vídeo publicado en la página web de Official Charts, el organismo que se encarga del recuento de copias vendidas

.Liam no podrá presumir, sin embargo, de contar con el disco que más copias ha vendido del año en su primera semana en el mercado británico, aunque 'As You Were' se sitúa en una honrosa tercera posición solo por detrás del último álbum de Ed Sheeran, '÷', y del proyecto debut del popular Rag'n'Bone, el exitoso 'Human'.No obstante, Liam sí que ha superado con creces los números que, en el año 1994, se apuntó su primer trabajo en calidad de vocalista de Oasis, el icónico 'Definitely Maybe', que en su primer semana en las tiendas de discos cosechó la nada desdeñable cantidad de 56.000 unidades vendidas, todo un logro para un grupo por entonces desconocido para el gran público.

Además de las 103.000 copias de 'As You Were' que ya circulan por todo el Reino Unido, hay que tener en cuenta que Liam también ha vendido 16.000 vinilos que ya pueblan las estanterías de los amantes de la música más nostálgicos.Uno de los pocos que podría aguarle la fiesta a Liam en las próximas semanas es precisamente Noel Gallagher, quien tras disfrutar de una acogida similar con el primer disco de su banda 'Noel Gallagher's High Flying Birds' en 2011 y su sucesor 'Chasing Yesterday' cuatro años más tarde; ahora se prepara para lanzar el tercero con la seguridad de que su primer corte, 'Who Built The Moon?' ha sido muy bien recibido tanto por el público como por la crítica.