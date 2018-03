Liam Gallagher casi se encuentra a la hija de 20 años que nunca ha conocido

Este miércoles, y tras ofrecer una emotiva versión del tema 'Live Forever' en la ceremonia de los BRIT en honor a todas las víctimas del atentado que tuvo lugar el pasado mayo en el Manchester Arena, Liam Gallagher puso rumbo a una de las muchas fiestas posteriores a la gala acompañado de su hijo de 18 años Lennon, a quien tuvo con su exmujer Patsy Kensit.

A su llegada al evento organizado por la discográfica Warner Music y la revista GQ en el Freemasons Hall de Covent Garden, padre e hijo posaron para los fotógrafos ataviados con sendas parcas de color caqui y procedieron a entrar en el recinto sin más novedad. Sin embargo, apenas unos minutos y para sorpresa de todos los presentes, la modelo Molly Moorish hizo su aparición sobre esa misma alfombra roja.

La clave para comprender el revuelo que generó su presencia pasa por desembrollar el complicado historial sentimental del exvocalista de Oasis: apenas unos meses después de pasar por el altar por primera vez -con la ya mencionada Patsy Kensit-, el músico se convertía también en padre con la cantante Lisa Moorish tras una breve aventura durante la que concibieron a Molly, ahora una joven de 20 años con quien a día de hoy él no mantiene ningún contacto.

Por esa misma razón, la posibilidad de que ambos se cruzaran en la fiesta y se conocieran en persona por primera vez rodeados de completos extraños resultaba, cuando menos, fascinante. Sin embargo, según varios testigos, tanto Molly como Liam consiguieron evitar cruzarse a lo largo de la velada. Por su parte, el cantante -que tampoco ejerce de padre con su benjamina, una niña llamada Gemma a quien tuvo con una periodista neoyorquina llamada Liza Ghorbani durante su matrimonio con Nicole Appleton- siempre ha sostenido que su puerta está abierta si algún día su hija mayor decide que quiere conocerle.

"A ver, estoy receptivo a cualquier posibilidad. Pero es algo que ahora mismo no va a suceder. No tengo ningún problema con la chica. Ella ha estado muy bien cuidada, ha tenido ropa, comida en el plato y ha podido ir a muy buenos colegios. Les compré una casa y todo eso. Sencillamente creo que está mejor al lado de su madre... Estas situaciones no pueden forzarse, creo que es mejor dejarlas como están. Ver qué sucede con el tiempo. Si se da la situación, maravilloso. Desde luego yo no rechazaría un acercamiento por su parte. Que sea lo que tenga que ser", asegura en una entrevista reciente a GQ.