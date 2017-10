Liam Gallagher quiere que el título de su último disco le sirva de epitafio

El cantante Liam Gallagher, en nuevo alarde de excentricidad o de su gusto por el humor negro, no ha dudado en afirmar de manera escueta pero contundente que el título de su más reciente disco, 'As You Were', sería una elección ideal para resumir su legado en la lápida que algún día -esperemos que lo más tarde posible- lleve su nombre.Cierto es también que la cuestión sobre los detalles de su futuro epitafio no ha salido directamente de él, sino de una de las preguntas que le han dirigido sus seguidores en un encuentro virtual que ha mantenido con ellos a través de la plataforma Reddit.

"¿Qué te gustaría que apareciera escrito en tu tumba?", le inquirió directamente uno de los participantes, a lo que el intérprete contestó con aparente normalidad: "As You Were", una frase que además de dar nombre a su primer álbum en solitario es también el eslogan que aparece en su cuenta de Twitter.

Para mantener en todo momento intactos los niveles de surrealismo que se desprenden de tan llamativa conversación, el exvocalista de Oasis también ha asegurado que, de tener que elegir un alimento concreto para su última cena, se decantaría por un "huevo cocido" a pesar de que su plato favorito siempre ha sido el tradicional asado británico conocido como 'Sunday Roast'.

Y para rematar la faena y dejar bien claro que no ha recurrido a un doble para que le represente ante los usuarios de Reddit, el irreverente artista ha soltado varios de sus habituales exabruptos, así como una respuesta políticamente incorrecta, para revelar el tipo de regalo que le encantaría recibir por Navidad.

"Pues te diría que un brote del síndrome de Tourette, capu*** de mier**", ha sentenciado al tiempo que aludía al trastorno cuyos principales síntomas son la aparición de tics nerviosos que afectan a las capacidades motores y vocales.