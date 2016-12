Liam Hemsworth pasa las Navidades con la familia de Miley Cyrus

635x357 Liam Hemsworth junto a su chica y la familia Cyrus en (c) Instagram. EFE

El actor Liam Hemsworth y su novia Miley Cyrus están disfrutando de este periodo festivo junto a los seres queridos de la cantante, tal y como se ha encargado de revelar la hermana de la cantante por parte de madre, Brandi, a quien Billy Ray Cyrus -patriarca del clan musical- adoptó junto a su hermano Trace cuando ambos eran aún niños tras casarse con su mujer Tish.

En una fotografía publicada por Brandi en su cuenta de Instagram, se puede ver al intérprete australiano rodeado de todos los Cyrus, incluyendo a la benjamina Noah, que acaba de debutar como cantante con su primera canción, una bonita estampa que acompañó del mensaje: "La familia Cyrus imbuida del espíritu navideño".

Aunque la estrella de la música también ha querido compartir imágenes del necesario tiempo que está pasando estos días junto a sus seres queridos en las redes sociales, ninguna de ellas incluye a Liam, ya que ha preferido otorgar en su lugar todo el protagonismo a las mascotas de la familia.

"Sammy es demasiado adorable, y no me deja respirar", escribió la joven junto a una imagen en la que aparece abrazada al perro de su hermana pequeña.La noticia de que Liam y Miley han decidido pasar las fiestas juntos llega después de que comenzaran a circular una serie de rumores acerca de los planes de futuro de la pareja, que pasarían por mudarse a Australia -la tierra natal de él- para instalar allí su residencia, tal y como ya hicieron en su momento Chris Hemsworth -hermano del actor- y su mujer Elsa Pataky tras formar su familia. Miley estaría dispuesta a hacer las maletas y mudarse al haber recibido un suculenta oferta gracias a la cual podría cambiar su papel como jueza en el programa 'The Voice USA' por el mismo puesto en la edición australiana del citado concurso.