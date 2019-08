Liam Hemsworth no está listo para hablar de su separación de Miley Cyrus

Antes de que se confirmara su separación este mismo fin de semana, que ha generado un gran revuelo en vista de que la noticia llega apenas nueve meses después de que contrajeran matrimonio, Miley Cyrus y Liam Hemsworth decidieron salir de Los Ángeles y poner tierra de por medio: ella refugiándose en Italia, donde ha sido vista besándose con la celebridad Kaitlynn Carter, quien recientemente también se separó de Brody Jenner -hijo de Caitlyn Jenner-; y él poniendo rumbo a Byron Bay, el lugar de residencia de su famoso hermano Chris.

Los paparazzi no han tardado en localizar al joven actor en ese paradisíaco enclave australiano, donde este lunes le abordaron mientras se dirigía a una tienda de yogurt helado. Sin perder la calma pero mostrándose tajante, Liam dejó claro que a diferencia de su ex, que hace unas horas ya se pronunció en Instagram sobre lo "inútil de luchar contra el cambio" en una publicación que no cuesta relacionar con su ruptura, él no está listo para hablar de lo sucedido.

"No comprendes cómo es esto. No quiero hablar de ello, amigo", aseguró de manera cortante en un vídeo que ha difundido el Daily Mail Australia.Por el momento la única información que se conoce sobre el final de la relación sentimental de Miley y Liam proviene de los mensajes compartidos por la artista en sus redes sociales, vagos pero cargados de esperanza por la "nueva aventura" que se abre ante ella, y los rumores que circulan al respecto, que aseguran que a ninguno de sus allegados les ha extrañado demasiado que hayan decidido seguir caminos separados.