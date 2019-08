Liam Hemsworth se pronuncia sobre su separación de Miley Cyrus

A diferencia del extenso e incluso poético mensaje que colgó en sus redes Miley Cyrus en la noche del pasado domingo para reflexionar sobre el fin de su matrimonio de ocho meses con Liam Hemsworth, el actor australiano se ha limitado a utilizar su perfil de Instagram para confirmar -innecesariamente ya- su separación de la cantante y, sobre todo, para dejar claro que no ofrecerá "declaraciones" acerca de un asunto que, al margen del debate público que ha suscitado, pertenece a su ámbito más íntimo."

Hola a todos. Solo quería deciros que Miley y yo nos separamos recientemente y que le deseo salud y felicidad de cara al futuro. Este es un tema privado y por tanto no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier declaración que se me atribuya es falsa. Paz y amor", ha compartido el hermano de Chris Hemsworth y cuñado de Elsa Pataky en su cuenta de la plataforma.M

ientras que la estrella del pop se encuentra todavía de vacaciones en Italia, donde precisamente fue captada por los paparazzi en actitud más que cariñosa con la popular bloguera Kaitlynn Carter, hasta ahora esposa de Brody Jenner -hijo de Caitlyn Jenner y su segunda mujer Linda Thompson-, el intérprete de 29 años ha tratado de refugiarse del interés mediático en la localidad de Byron Bay (Australia) y, de forma más concreta, en la mansión que su hermano mayor y la actriz española poseen a las afueras de la ciudad.

Los comentarios a los que hacía referencia el protagonista de 'Los juegos del hambre' en el comunicado que ha compartido ahora en la esfera virtual son los que supuestamente habría ofrecido este mismo lunes después de que un paparazzi se le acercara mientras compraba helado en una tienda del centro para interesarse por su estado anímico.

"No comprendes cómo es esto. No quiero hablar de ello, amigo", le habría espetado Liam al reportero según un vídeo publicado por la edición australiana del diario Daily Mail.