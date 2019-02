Liam Payne y Cheryl se lo pasan en grande en la televisión británica

Pese a que su historia de amor finalizó a mediados del año pasado, la pareja formada por los cantantes Liam Payne y Cheryl Tweedy dejó patente este fin de semana en la televisión británica que siguen compartiendo una relación, si no especialmente estrecha, al menos cordial y llena de momentos de complicidad.

Y es que, para sorpresa de los televidentes, el que fuera vocalista de One Direction, padre del pequeño Bear junto a la estrella del pop, hizo una breve aparición telefónica en el concurso de baile 'The Greatest Dancer' del que Cheryl ejerce como capitana de uno de los equipos. El joven intérprete no dudó en llamar a su antigua pareja en mitad del programa de la BBC, como recogieron las cámaras, para darle ánimos de cara a la competición.

"¡Hey Chez! ¿Cuándo van a salir los Frobacks?", le dirigió durante la conversación en referencia al grupo de baile que Cheryl patrocina. "Chicos, lo estáis clavando. Me encantaría que me enseñarais algunos de esos trucos que hacéis. Decidle a Cheryl que os pase mi número de teléfono", afirmó justo a continuación.

Cierto es que esta no es la primera ocasión en que Cheryl y Liam escenifican públicamente la buena sintonía que todavía les une al margen de su ruptura. De hecho, el pasado diciembre la exintegrante de las Girls Aloud revelaba orgullosa que su expareja había pasado las Navidades en su casa para que el citado Bear se viera reconfortado durante las fiestas con la presencia de sus dos padres y, también, de sus abuelos paternos.

"No tenemos conflictos de ningún tipo. De hecho, Liam pasó el día de Navidad con nosotros. Cocinó el pavo y todo en nuestra casa. Su familia vino a ver al niño el día 23 y, antes de que me despertara el día 25, ya tenía a Liam en casa", aseguraba Cheryl poco después de la llegada del Año Nuevo.