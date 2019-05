Liam Payne debutará como diseñador de la mano de Hugo Boss

Teniendo en cuenta el cincelado y fibroso torso que ha venido luciendo estos días el cantante Liam Payne a través de las imágenes que él mismo se ha encargado de compartir en sus redes sociales, no debería resultar sorprendente que el exintegrante de One Direction pueda presumir ya de haberse convertido en el nuevo embajador de la casa de moda Hugo Boss, para la que ya ha protagonizado una elegante sesión de fotos en blanco y negro en la que aparece ataviado únicamente con unos pantalones deportivos de la firma.

Por si eso no fuera suficiente, el que fuera pareja de la también intérprete Cheryl Tweedy -con la que tiene al pequeño Bear (2)- ha anunciado que este verano lanzará una colección cápsula en colaboración con la famosa marca que -como ha recordado el británico- supondrá su primera e ilusionante incursión en el ámbito del diseño.

"Mi pasión por la moda es algo que empecé a cultivar poco a poco. Y sabía que si iba a meter cabeza en este mundo, tendría que ser de la mano de Hugo. Su ropa encaja perfectamente con mi estilo, es cómoda y práctica. La moda es algo que al principio solo suponía un mero hobby, pero me ha encantado formar parte del proceso creativo", ha declarado el artista de 25 años en conversación con la publicación especializada WWD.

El guapo intérprete también ha aprovechado la ocasión para confirmar que, en efecto, su decisión de intensificar sus entrenamientos en los últimos meses para poder exhibir su mejor versión en el plano físico -en su última visita a California tuvo oportunidad de ejercitarse con el mismísimo Mark Wahlberg- está directamente relacionada con la oferta que ya le había hecho Hugo Boss para convertirse en su más reciente representante.

"No nos vamos a engañar, vivimos en un mundo que le da mucha importancia a la imagen corporal. Siempre he sido muy disciplinado con la actividad física, pero últimamente me he entrenado más de lo habitual para estar preparado de cara a este reto. Espero que vaya todo bien", ha explicado Liam en referencia a las próximas campañas publicitarias que correrán a cargo de los reputados fotógrafos Mert Alas y Marcus Pigott.