Liam Payne casi presencia un tiroteo en un club nocturno de Los Ángeles

El cantante de One Direction Liam Payne (23) fue uno de los muchos asistentes que tuvieron que abandonar súbitamente la famosa discoteca Peppermint Club de Los Ángeles como medida preventiva después de que un individuo sacara una pistola y empezara a disparar en los aparcamientos del mencionado local, un altercado que, aunque afortunadamente no tuvo más consecuencias, dejó a todos los presentes profundamente consternados.

Según el portal de noticias TMZ, el joven artista se encontraba dentro del local cuando el ya detenido, después de haberle sido negada la entrada al haber intentado acceder con un carnet falso, se enzarzó en una agitada discusión con el personal de seguridad y, momentos después, abriera fuego contra los vehículos aparcados en los aledaños del recinto.

Aunque el popular intérprete todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la dramática experiencia vivida en Estados Unidos, varios testigos de lo sucedido han querido compartir su testimonio a través de las redes sociales para destacar la gravedad del incidente."Ha habido un tiroteo en el club Peppermint. Estoy en estado de shock y temblando muchísimo", explicó un internauta a través de Twitter.

"Este ha sido el momento más aterrador de mi vida, para mí y para las 10 personas que estábamos ese momento en el patio. ¿¡Pero qué está pasando en el mundo?!", publicó otro usuario exhibiendo sin disimulo su estupor ante lo acontecido.

A la espera de que se anime a ofrecer su propia versión del incidente, los seguidores del vocalista británico, quien espera su primer hijo junto a la también cantante Cheryl Cole -10 años mayor que él-, tendrán que conformarse con el alivio de saber que se encuentra bien y entretenerse con otras anécdotas en absoluto relacionadas con el suceso que ha querido compartir en la esfera virtual.

"He tenido un sueño rarísimo. Estaba en la cola del Burger King, y ya cuando me la habían servido, me distraje un momento y alguien me la robó", compartió en su propio perfil de Twitter, poco antes de abordar un asunto de mayor importancia al anunciar su participación en la campaña mundial (RED) dirigida a recaudar fondos para la lucha contra el Sida y concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención.