Liam Payne tiembla al recordar sus antiguos modelitos

La evolución personal de Lim Payne, tanto en materia de estética como en el plano puramente físico, le ha alejado de su antigua imagen de ídolo adolescente y le ha ayudado a convertirse en la imagen de Hugo, la nueva marca enfocada a un público más joven de Hugo Boss, para la que diseñará además una colección cápsula.

A pesar del largo camino que ha recorrido, el antiguo componente de One Direction no ha logrado olvidar aún alguno de los atuendos más cuestionables que lució en el pasado y que le ayudan a afrontar con humildad el renovado interés que despierta en la industria de la moda"A ver, me queda un largo camino antes de que nadie me pueda considerar un icono de estilo", ha asegurado ahora en una entrevista al Evening Standard.

"Hay una foto mía rondando por ahí en la que aparezco con una especie de chaqueta peluda, sin camiseta debajo, y con unas gafas de sol puestas a pesar de que no estábamos en la calle. Y para rematar, unos pantalones deportivos rojos. No sé qué se me pasaría por la cabeza ese día".No es ningún secreto que durante su etapa en la banda británica, su imagen era controlada hasta el más mínimo detalle -nada de barbas ni prendas ambiguas para no romper con la estética aniñada- y vestirse como le viniera en gana de vez en cuando era su sutil forma de rebelarse.

"Creo que a una parte de mí le gustaba enfurecer a la gente con la ropa que usaba. Sabía que me iban a criticar me pusiera lo que me pusiera, así que... Antes solía esconderme bajo mi vestuario en lugar de ponerme algo que me hiciera sentir cómodo y ser yo mismo. Pero por suerte ahora he descubierto lo que funciona para mí y me siento más seguro".