Liam Payne habla de su vida como padre soltero y de su relación con su ex Cheryl

Las circunstancias que rodearon el final de la relación de Liam Payne y Cheryl y, más en concreto, si se habría solapado en el tiempo con el inicio del actual romance del cantante o si en realidad ellos se habrían limitado a mantener las apariencias tras su ruptura durante unos meses, han dado mucho que hablar, pero salta a la vista que no han afectado en absoluto a su trato actual.

La antigua pareja sigue educando junta a su hijo de dos años Bear y Liam no podría estarle más agradecido a su ex por las facilidades que le está dando para compaginar su papel de padre con su carrera profesional.

"Es una madre maravillosa, no me puedo quejar, es increíble. No me agobia cuando estoy trabajando o haciendo cualquier otra cosa porque lo comprende perfectamente: nos dedicamos a lo mismo, así que nuestras circunstancias no son tan diferentes. Pero sí, Cheryl es la mejor", ha reconocido a su paso por el programa "The Jonathan Ross Show".

Según el acuerdo de custodia al que han llegado, el pequeño acude de visita con mucha frecuencia a su casa para que puedan pasar tiempo de calidad juntos y, en la actualidad, una de las prioridades del intérprete es asegurarse de que, como hijo de dos estrellas de la música millonarias, su retoño no acabe convirtiéndose en un malcriado.

"Ha aprendido a decir 'sushi', lo cual me preocupa. El otro día vino a casa y da la casualidad de que yo estaba comiendo sushi. Se sentó en mi regazo, se quitó el chupete y dijo: 'Mmm, sushi'. Yo ni siquiera sabía lo que era el sushi hasta que cumplí los 22", ha explicado para poner un ejemplo concreto de lo diferente que está siendo la infancia de Bear a la suya propia.

"Lo más difícil va a ser enseñarle el valor de las cosas y que no todos los niños tienen los mismos privilegios que él. Su vida es muy buena: es un niño muy querido y al que no le falta de nada, y es importante asegurarse de que no crea que lo material es lo más importante".