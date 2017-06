Liam Payne se hará un tatuaje en el pecho en honor a su hijo Bear

El cantante Liam Payne atraviesa sin duda uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional, ya que además del éxito que está cosechando con su primer sencillo en solitario, 'Strip That down', el sinfín de satisfacciones que le ha brindado su recién estrenada paternidad con Cheryl Cole le tienen sumido en una auténtica burbuja de felicidad. Por esta razón, y teniendo en cuenta la afición del miembro de One Direction por los tatuajes, no es de extrañar que ahora quiera inmortalizar en su pecho aquellos sentimientos que se desprenden de uno de los días más importantes de su vida, el del nacimiento de su primogénito Bear Grey.

"Me encanta hacerme tatuajes. No he decidido todavía qué será pero quiero que sea una sorpresa. Quiero hacérmelo en el pecho, así que va a doler bastante", ha confesado al periódico The Sun al tiempo que dejaba de alguna manera patente su capacidad de sacrificio.Con este encomiable gesto, el intérprete británico ampliará una vez más una extensa colección cifrada en más de veinte grabados, entre los que también destacan dos tatuajes dedicados al amor que le profesa a la cantante de 'Fight for this Love': uno que representa el ojo de la artista y unas rosas que hacen referencia a un enorme y colorido diseño que tiene la estrella del pop en su espalda y trasero.

El guapo intérprete tendrá probablemente una buena oportunidad para enseñar a sus compañeros de One Direction su nuevo tatuaje cuando les presente oficialmente a Bear, ya que como revelaba Liam recientemente, ninguno de ellos ha podido conocer al retoño todavía a pesar de que llevaba tiempo planeando un multitudinario encuentro.

"Ninguno se ha pasado a verle todavía pero estoy seguro de que encontraremos el momento adecuado. Niall le compró unas deportivas, lo cual fue muy amable por su parte. Harry me mandó unas flores, muy atento también", relataba hace unos días al mismo tabloide.

"¿Sabes qué? Estoy pensando en hacer una especie de 'baby shower' masculino. Como un bautizo, para celebrar la llegada del bebé, pero en el que nosotros nos tomamos unas copas. Lo he tenido que retrasar por cosas de trabajo, pero lo quiero hacer pronto. Quiero invitar al resto de los chicos a venir, no sé si Harry podrá pero seguro que Niall se pasará. Tenemos un pequeño campo de golf en el jardín y ese chico no puede resistirse a una buena partida de golf", comentaba el pasado mes de mayo en una visita a la emisora de radio Capital FM.