Lili Estefan sugiere que su amigo Marc Anthony y Usher preparan una colaboración

Entre la multitud de celebridades que acudieron el pasado viernes a la Casa Blanca para sumarse a la fiesta celebrada por los Obama en el marco de los actos de despedida que se suceden a escasos días de abandonar la presidencia para dar paso a Donald Trump, se encontraba la extrovertida Lili Estefan, uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla estadounidense, que coincidió en el evento con su buen amigo Marc Anthony.

Además de disfrutar de una velada que según los rumores se alargó hasta altas horas de la madrugada, todo apunta a que Lili también consiguió una jugosa exclusiva sobre un posible proyecto profesional del cantante latino, que ahora ha querido compartir con todos sus seguidores insinuando que este estaría preparando una colaboración con el rapero Usher.

"Adoro a estos dos juntos. Creo que Marc Anthony y Usher pudieran pronto sorprendernos con algún proyecto juntos!!!! Por si mi intuición está correcta, aproveché para tener la foto por adelantado! Te quiero mi Flaco bello! (sic)", revelaba la simpática presentadora del programa 'El Gordo y la Flaca' a través de su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparecía muy bien acompañada de las dos estrellas de la música.

Si no contaba ya de antemano con la aprobación del propio Marc para divulgar tal información, lo más probable es que al intérprete de 'Valió la Pena' no le haya importado demasiado la 'indiscreción' de la sobrina de Emilio y Gloria Estefan, vistas las bonitas palabras que ella le dedicó a través de esa misma plataforma para reiterarle una vez más su cariño.

"El Flaco Y La Flaca", bromeaba Lili para presentar otra imagen suya junto al exmarido de Jennifer Lopez. "Yeahhhh con mi Flaco de Oro Marc Anthony en la entrada de la Casa Blanca anoche en la fiesta de despedida de Barack Obama. No se imaginan cómo nos divertimos!!!!!!!! Y lo mucho que el Presidente y la Primera Dama lo quieren. Love uuuuu to the moon and back [Te quiero hasta la luna y más] (sic)".