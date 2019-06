Lili Reinhart narra su espeluznante experiencia con un conductor falso de Uber

Como parte del elenco de uno de los grandes fenómenos televisivos de los últimos años, la serie 'Riverdale', la actriz Lili Reinhart cuenta con una impresionante base de seguidores en las redes sociales y ella se toma muy en serio esa responsabilidad, bien sea hablando de sus problemas de depresión para acabar con el estigma en torno a las enfermedades mentales o compartiendo algunas de sus experiencias con la intención de ayudar a algunos de ellos.

En esa misma línea, esta semana ha recurrido a esa plataforma para narrar el aterrador momento que había vivido en un aeropuerto cuando un desconocido intentó convencerla de que se subiera a su automóvil.

"Anuncio para el público: un hombre que se hacía pasar por un conductor de Uber o de taxis en el aeropuerto acaba de intentar hacerme entrar en un coche. Cuando llegamos al vehículo, me di cuenta de que no había ninguna señal o pegatina que le identificara como parte de un servicio de chóferes. Así que NO entré en el coche. Por favor, estad siempre atentos y tomad decisiones inteligentes cuando estéis ahí fuera", ha explicado la intérprete a través de su cuenta de Twitter.

Aunque por normal general trata de mantener su vida personal alejada de la esfera virtual, Lili ha decidido hablar de esa experiencia para instar a sus fans a que jamás duden en pedir ayuda o salir corriendo si sienten que se encuentran en una situación peligrosa: "En serio, por favor, tened mucho cuidado. No se os ocurra preocuparos por parecer maleducados o desagradables. Confiad en vuestros instintos. Podría salvaros la vida", ha concluido.