Lily Allen anuncia su ruptura con su novio de los últimos tres años

La cantante Lily Allen acaba de revelar que su relación sentimental con el artista de música electrónica Meridian Dan, la primera seria que se le conocía desde su divorcio de Sam Cooper -el padre de sus dos hijas-, llegó a su fin a mediados del pasado diciembre.Al igual que sucedió en el caso de su matrimonio, la carrera profesional de la artista y más en concreto las largas temporadas en que se ve obligada a ausentarse durante sus giras acabaron por pasar factura a su noviazgo con el músico de Londres.

En concreto, su historia de amor con Meridian terminó de deteriorarse, según su propia versión de los hechos, mientras se encontraba de gira por Estados Unidos, aunque en esta ocasión no ha caído en los antiguos excesos -contratando a prostitutas y consumiendo drogas- que definieron su estancia en el país en 2014 mientras promocionaba su disco 'Sheezus'.

Pese al momento tan delicado en que se ha producido la ruptura, coincidiendo con las fiestas y una serie de acontecimientos personales sobre los que no ha querido entrar a dar detalles, Lily se siente orgullosa de haber sabido mantenerse firme y no caer en la tentación de acudir a su ex en cuanto la situación empezó a ponerse complicada.

"Estoy soltera, sí, por primera vez desde que tenía 15 años. Rompimos hace unas tres semanas. Últimamente no he recibido más que malas noticias, una tras otra y tras otra, pero creo que el que no le haya llamado para invitarle a que se pase por casa para acurrucarnos supone un gran paso para mí. Por norma general, cuando las cosas se ponen difíciles, necesito tener a alguien a mi lado para compartir esos problemas. Así que el hecho de que esté lidiando con esto yo sola implica que he madurado", ha explicado la estrella del pop en el podcast 'How To Fail' de Elizabeth Day.