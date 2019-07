Lily Allen planea comercializar un masajeador para clítoris

Parece que la decisión de Lily Allen de realizar unas declaraciones muy personales acerca de su vida sexual hace unas semanas respondían a un motivo ulterior. La cantante británica aprovechó una de sus últimas entrevistas para reconocer que no había tenido un orgasmo hasta mucho después de comenzar a mantener relaciones sexuales -fechando el primero que experimentó en la segunda mitad de los veintitantos- y compartir su teoría de que muchas otras mujeres también habían fingido sentirse satisfechas en la cama en algún momento de sus vidas solo por no decepcionar a sus parejas.

Ahora la estrella del pop ha anunciado sus planes para probar suerte en la industria de los juguetes sexuales a su paso este fin de semana por el Festival Port Eliot durante una entrevista conducida frente al público, en la que desveló que está trabajando en el diseño de un 'masajeador clitorial' que ayude a alcanzar el clímax que tanto la rehuyó a ella.

"Probablemente no debería haber dicho nada al respecto. Todavía no he hablado con la prensa de ello, ni he lanzado ningún comunicado al respecto, pero es muy importante que tengamos orgasmos, señoras y señoritas, y creo que el mercado de vibradores creados por celebridades aún no ha sido explotado a fondo", aseguró la intérprete en su intervención.

Lily ve en este proyecto una oportunidad única de vincular su nombre con una causa como la del placer femenino, que le importa realmente, en lugar de colaborar con marcas que no representen nada para ella, como considera que hacen algunos de sus compañeros de profesión a costa de vender sus almas.

Como detalle curioso, la asistencia de la artista a ese festival concreto, donde también actuó, guardaba un significado muy especial para ella, ya que se trataba del lugar donde sus padres la concibieron hace más de tres décadas, cuando el evento era conocido como Elephant Fayre, como ella misma ha explicado en el pasado.