Lily Allen confiesa que se acostó con prostitutas mientras estaba casada

Cuando Lily Allen anunció a finales del año pasado que estaba preparando un libro de memorias en el que contaría la brutal verdad acerca de su infancia, su ascenso a la fama y su caótica vida personal al margen de su carrera como la estrella de la música no estaba exagerando.

De hecho, la cantante se ha sentido en la obligación de poner sobre aviso a sus fans acerca de algunas de las confesiones más chocantes que ha realizado en debut como autora después de que varios fragmentos del mismo se hayan filtrado a la prensa, incluido uno que habla de sus momentos más bajos en los que recurrió a los servicios de profesionales del sexo para aplacar su soledad.

"En mi libro 'My Thoughts Exactly' (a la venta el 20 de septiembre) hablo de algunas cosas relacionadas con mis días oscuros, situados más o menos en la era de Sheezus", ha advertido la estrella a sus admiradores a través de Twitter, en referencia a su disco de 2014 para situarles temporalmente.

Me acosté con mujeres 'escorts' mientras estaba de gira porque me sentía perdida y sola y solo buscaba compañía. No me siento orgullosa de ello, pero tampoco me avergüenzo. Ya no sigo haciéndolo