Lily Allen habla sobre su tercer pezón "funcional"

Muchos de los rumores que circulan acerca de Lily Allen son falsos o exageraciones basadas en su excesos del pasado, pero hay uno que sí resulta ser completamente exacto: la historia sobre su tercer pezón.

"Eso es cierto, sí. Está debajo de mi segundo pezón [izquierdo] y es uno de verdad. De hecho, se pone duro cuando lo acaricias, y en ocasiones también le sale leche", ha explicado la cantante británica con total naturalidad a su paso por el programa 'Shopping With Keith Lemon' para sorpresa de su entrevistador.

Aunque la artista se negó a mostrarlo ante las cámaras, no tuvo ningún reparo en seguir realizando confesiones delicadas acerca de su vida privada y, más en concreto, acerca de sus intimidades de dormitorio cuando su interlocutor le preguntó acerca de unas declaraciones antiguas en las que aseguraba que no había tenido un orgasmo hasta que era una veinteañera.

"En realidad no tuve uno hasta mucho más tarde. No creo que muchas mujeres tengan orgasmos de verdad, muchas sencillamente fingen. Puede que alguien te guste mucho y lleves ya varias semanas con esa personas, y entonces llega el momento [de mantener relaciones sexuales] y te das cuentas de que no va a funcionar, pero te preocupa qué sucederá si le dices que lo que está haciendo no funciona para ti, ni te gusta", aseguró en otro momento de la conversación.