Lily Allen se sorprende de seguir viva

Los excesos pasados de Lily Allen no son precisamente un secreto: gran parte de ellos han sido documentados por los tabloides británicos, que hace dos años la fotografiaron tambaleándose en las celebraciones por el carnaval de Notting Hill, y ella misma ha confesado en su libro 'My Thoughts Exactly' algunos de sus secretos más oscuros, como por ejemplo que durante la gira de su disco 'Sheezus' de 2014 se acostó de forma habitual con prostitutas, coincidiendo con la época en que su matrimonio con Sam Cooper había comenzado a desintegrarse.

Ella misma ha reconocido ahora que es la primera sorprendida de que no acabara perdiendo la vida durante una de esas noches de desenfreno, pero afortunadamente la llegada al mundo de sus dos hijas -Marnie y Ethel- hizo que empezara a abrir los ojos y a poner sus prioridades en orden.

"La industria discográfica era un lugar muy hedonista en la década de los 2000. Lo importante era divertirse y emborracharse todo lo posible. La gente que se entrega a esos placeres no suele acabar viviendo para contarlo. Pero tener hijas hizo que me diera cuenta de mis responsabilidades", ha explicado la artista en una entrevista al periódico The Guardian.

Su proceso de recuperación no se ha visto exento de baches, por otra parte, tras su debut en la maternidad. Uno de sus momentos más bajos fue precisamente esa etapa en que las relaciones sexuales con desconocidas a las que pagaba se convirtieron poco a poco en parte de su rutina sin que diera cuenta de que estaba buscando una nueva vía de escape.

"El sexo puede ser una adicción como cualquier otra. Yo elegí el sexo por encima de la heroína. En aquel momento no me di cuenta, pero las adicciones pueden manifestarse de muchas formas. Al final recurres al sexo u otras sustancias solo para poner un parche sobre otro problema, bien sea el miedo o el dolor. Hay un montón de dinámicas autodestructivas a las que te puedes entregar", ha apuntado.