Lily Allen se deshará de su teléfono inteligente para evitar las redes sociales

La cantante Lily Allen ha echado mano de su cuenta de Instagram, curiosamente, para anunciar a todos sus seguidores que muy pronto se deshará de su teléfono inteligente a fin de evitar la sobreexposición a las redes sociales: un entorno que, en su opinión, le hace perder demasiado tiempo y le aleja en exceso de la realidad que le rodea en su día a día.

"Chicos, tengo malas noticias. Bueno, no son malas para mí, la verdad. Me encuentro de vacaciones y he decidido que, cuando regrese, voy a comprarme un móvil convencional y voy a tirar mi iPhone a la basura. Estoy harta de esta aplicación, de Twitter, Whatsapp y demás mier**. Solo quería hacéroslo saber", ha compartido a través de un vídeo.

El más positivo de los muchos efectos que tendrá su salida efectiva de la esfera virtual, ha añadido la siempre irreverente intérprete, reside en el hecho de que podrá mantenerse completamente al margen tanto de las disputas verbales que mantienen algunos famosos en las redes, como de la "propaganda misógina" con la que numerosos trolls ensucian los debates públicos que allí tienen lugar.

"Hay muchas cosas que voy a echar de menos, pero otras tantas que no necesito en mi vida. Me voy a dedicar a leer más libros y a ampliar de verdad mi conocimiento, en lugar de tirarme cuatro horas, miento, siete, viendo toda esa mier** que no para de acumularse. No creo que haga nada bueno por el mundo siguiendo esa dinámica", ha añadido en otro extracto de su grabación.