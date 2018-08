Familia de Lily Allen tiembla ante la próxima publicación de su libro de memorias

A finales del año pasado Lily Allen anunciaba su intención de escribir un libro autobiográfico con el que revelar la "perturbadora y brutal" verdad sobre su vida personal que ha sido narrada a través de medias verdades por los tabloides británicos.Se espera que sus memorias hagan referencia a su infancia en el seno de una familia relacionada con el séptimo arte -su padre es el humorista Keith Allen, su madre era productora y su hermano Alfie ha acabado siendo uno de los protagonistas de 'Juego de tronos'- y la perspectiva de ver sus secretos aireados a los cuatro vientos ha inquietado notablemente a sus más allegados, en especial a su progenitor.

"A ver, no estoy hecho de piedra. Pero he leído algunas de las cosas que Lil ha dicho de mí anteriormente y la verdad es que me sorprendieron, no es así como yo las recuerdo, no del todo. Pero ya sabes, es complicado, siempre lo es... Porque, a sus ojos, el que yo abandonara a la familia fue algo muy duro", ha reconocido Keith, que se separó de su exmujer cuando su famosa hija tenía tan solo cuatro años, en declaraciones al periódico The Daily Telegraph.

Por el momento el veterano intérprete no ha podido leer un borrador del libro porque, en sus propias palabras, ella no le ha pedido que lo haga ni él se ha atrevido a sugerirlo.Al hermano menor de la estrella de la música, que ya vio cómo Lily compartía con el mundo entero sus miserias de la adolescencia en la canción de 2006 que tituló en su honor y en la que le describía como un fumador empedernido de marihuana y un antisocial, tampoco le hace demasiada gracia imaginarse qué indiscreciones podría contar Lily en su debut como escritora.

"Sé que a Alfie también le preocupa y yo le he dicho que si está tan angustiado debería pedirle a Lily que le mostrara el libro para hacerse una idea de lo que ha incluido en él. Personalmente no tengo ni idea de qué dirá, con ella nunca se sabe, pero ya lo veremos", ha concluido.