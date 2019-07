Lily Allen vuelve a temer por su seguridad tras ver a su acosador en la calle

A lo largo de siete años, Lily Allen vivió lo que más tarde definiría como su infierno personal por culpa de un hombre llamado Alex Gray, que estaba convencido de que él era quien había compuesto realmente uno de los temas más famosos de la cantante "The Fear" y, por tanto, de que ella le debía millones de libras en derechos de autor.

En consecuencia, alrededor de 2005 comenzó una campaña de acoso contra la estrella británica cuyo momento más aterrador tuvo lugar cuando una noche consiguió entrar en su casa mientras la artista acompañada de su entonces pareja Dan London y sus dos hijas pequeñas dormían en el interior.

Finalmente, Gray fue condenado por acoso y robo en 2016 y desde entonces permanece en prisión, aunque nunca ha dejado de intentar ponerse en contacto con ella, como aseguraba la intérprete británica el pasado enero.

Ahora Lily que recibe periódicamente cartas oficiales informándole de que su acosador continúa encerrado vuelve a temer por su seguridad tras enterarse de que este último reúne los requisitos para comenzar a disfrutar de permisos vigilados.

"Ayer le permitieron salir durante 20 minutos bajo vigilancia, y desde entonces no he podido parar de pensar en ello. Se trata de la misma persona que irrumpió en mi casa en octubre de 2015, a las dos de la madrugada. En un principio creí que se trataría de mi ex, y yo estaba en la cama con mi nuevo novio. Alguien se acercó a la puerta de mi habitación, y yo seguía pensando que era mi ex, pero resultó que era un desconocido...", ha explicado a su paso por el programa "The Chris Evans Breakfast Show" de la emisora Virgin Radio.

"En esos siete años nunca dejó de mandarme cosas y de presentarse por sorpresa en los sitios en que me encontraba. Y en su entrevista a la policía dijo que iba a clavarme un cuchillo en la cara", ha añadido para respaldar la legitimidad de su preocupación y su escepticismo ante la actuación de las fuerzas del orden, que considera que tardaron demasiado tiempo en dar credibilidad a sus quejas iniciales contra Gray.