Lily Collins vuelve a la soltería tras romper con Jamie Campbell Bower

La actriz Lily Collins (29), hija del afamado músico Phil Collins y su exmujer Jill Tavelman, habría puesto fin a su agitada historia de amor con el también intérprete Jamie Campbell Bower, conocido por sus papeles en cintas como 'Sweeny Todd' o 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte', tras casi cinco años de relación marcados por varias rupturas de corta duración que ahora habrían desembocado en la definitiva.

"Lily y Jamie han tenido un historial bastante turbulento durante todo este tiempo y, aunque siguen profesándose un innegable cariño, finalmente se han dado cuenta de que no están hechos el uno para el otro y han decidido concluir su relación sin mayores problemas. Seguirán siendo amigos y no se guardan rencor alguno", ha revelado una fuente al diario The Sun.

Curiosamente, los dos artistas dejaron entrever a principios de este año que habían recuperado la tan ansiada estabilidad que requería su romance al intercambiar una serie de mensajes llenos de afecto y complicidad en Instagram, con los que además demostraban que estaban haciendo todo lo posible por verse con más frecuencia de la habitual.

Sea com fuere, Jamie Campbell Bower se ha unido ya al llamativo catálogo de exnovios famosos que atesora la intérprete angloamericana, en el que destacan los nombres de los también actores Taylor Lautner y Zac Efron. Por su parte, Jamie llegó a estar prometido durante varios meses con Bonnie Wright -quien interpretaba a Ginny Weasley en la saga cinematográfica basada en los libros de JK Rowling- antes de su repentina separación en el año 2012.