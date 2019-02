¿Son Lily Collins y Noah Centineo algo más que amigos?

Este domingo las celebridades, incluso las que no se habían llevado una estatuilla en la gala previa de los Óscar o no habían sido siquiera invitadas a la ceremonia, se dieron cita en la tradicional fiesta posterior organizada por Vanity Fair y entre ellas se encontraban los jóvenes Lana Condor y Noah Centineo, los protagonistas de la exitosa comedia 'A todos los Chicos de los que me Enamoré'.

En el caso del actor, a lo largo del último año se ha convertido oficialmente en el nuevo rompecorazones de la industria tras participar en los dos de los fenómenos románticos de Netflix, el mencionado filme en el que conoció a su buena amiga Lana y la película 'Sierra Burgess es una perdedora'. Por supuesto, su vida sentimental ha dado mucho que hablar -gracias en parte a sus propios comentarios asegurando que Selena Gomez era la chica de sus sueños-, pero nunca había pasado de tratarse de puros rumores. Hasta ahora.

En la velada de ayer el guapo moreno coincidió con la también actriz Lily Collins y, según varios testigos presenciales, la química entre ellos eran más que evidente mientras charlaban en el interior del evento a salvo de las cámaras indiscretas de los paparazzi.Los dos artistas coincidieron en el rodaje del videoclip del tema 'Save Me Tonight' de Arty, que Noah también dirigía, y desde entonces han protagonizado varios intercambios sospechosamente cercanos al flirteo en Instagram. Hace poco él se convirtió en la imagen de la marca Calvin Klein y posó en ropa interior para una de sus campañas publicitarias, a las que Lily reaccionó escribiendo en una de las imágenes: "Pues yo nunca tengo ese aspecto cuando descanso", en tono de broma, a lo que él contestó: "Venga, por favor" junto al emoticono de una llamarada.Por si eso no fuera suficiente prueba, los dos elevaron el factor adorable al publicar una instantánea en la que posaban con un precioso bebé y que Noah ilustró con el título: "Sácanos una foto con nuestro pequeño".