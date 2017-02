Lily Collins temía que su trastorno alimenticio la hubiera dejado infértil

La primera autobiografía de la actriz Lily Collins ha demostrado antes incluso de salir a la venta que constituye un relato crudo y sin artificios de lo que supone crecer bajo la estela de un padre tan famoso como el cantante Phil Collins y en el entorno tan caótico que a veces representa el mundo del entretenimiento.

De hecho, el breve extracto que del libro ha publicado el suplemento del diario The Times ya aborda directamente el drama que vivió la joven durante su adolescencia al padecer un trastorno alimenticio que, además de amenazar su salud, la hizo temer que jamás pudiera quedarse embarazada y formar su propia familia.

"El pelo y las uñas se me volvieron más frágiles, la garganta me quemaba y el esófago me dolía. No tuve la regla durante dos años y tuve mucho miedo por si había arruinado cualquier oportunidad de tener hijos", confiesa la intérprete sobre las terribles consecuencias que para su físico tuvo la enfermedad: "Estaba segura de que mi cuerpo estaba estropeado del todo, sin posibilidad de remediarlo", asegura tajante.

El debut editorial de la intérprete, que saldrá a la venta el próximo 7 de marzo, también incluye una carta de amor que Lily dedica a su famoso padre, con la que pretende cerrar definitivamente la época de distanciamiento que ambos vivieron después de que el músico se divorciara de su tercera esposa, Orianne Cevey, un suceso al que la actriz atribuye buena parte de sus problemas de autoestima."Buena parte de mis inseguridades más profundas son consecuencia de esos temas que tengo con mi padre", explica al medio que ha publicado en exclusiva el fragmento de la obra.

"Pero esto no es algo que debería mandarle por correo electrónico. Necesito enseñárselo directamente. Quiero que los dos estemos en la misma habitación", añade en la misma conversación.El proceso de escritura ha obligado a la artista a analizar minuciosamente uno de los capítulos más dramáticos de su pasado, una experiencia que por otro lado ya tuvo que revivir de alguna forma al interpretar en su próxima película, 'To The Bone', a una joven que sufre anorexia y que recurre a la terapia de grupo para superar tan dura condición.

"Requirió de unas habilidades emocionales diferentes, ir atrás en el tiempo y revivir mis propias experiencias. Es, sin duda, un tipo de película muy diferente de hacer al ser tan, tan personal", expresaba durante la presentación del filme dirigido por Marti Noxon en el pasado festival de Sundance.