Lily James no sabe si quiere casarse con Matt Smith

La actriz Lily James mantiene desde hace casi cinco años una relación sentimental con Matt Smith, lo que en una industria como la cinematográfica equivale al triple que en cualquier otro sector.

Esa estabilidad no implica, sin embargo, que la intérprete esté planeando ya una hipotética boda con la que sellar su historia de amor."He pasado por fases diferentes, de querer o no querer casarme. Ahora mismo no tengo muy clara mi postura.

Lo importante de verdad es tu relación y lo que sentís el uno por el otro", ha explicado en una entrevista al suplemento Style del dominical Sunday Times, en la que por otra parte se ha negado a discutir si se plantea o no tener hijos en un futuro.

"No voy a contestar a eso, lo tengo muy claro. Pero también es cierto que provengo de una familia tan maravillosa como te puedas imaginar, así que eso es muy importante para mí.

Al final compartir la vida con los tuyos es lo más importante".En la actualidad Lily se ha tomado un descanso profesional tras el estreno de la secuela de 'Mamma Mia' para centrarse en pasar tiempo con los suyos y disfrutar de su día a día en el norte de Londres, la ciudad donde ha creado temporalmente su hogar, pero que eventualmente planea cambiar por la tranquilidad de una casita en la campiña inglesa.

"La verdad es que sí que me encanta mirar qué casas hay a la venta. Londres puede ser demasiado caótico, es cierto que sí que me gustaría comprarme alguna vivienda en el campo. Pero aún faltan unos cuantos años para que lo haga. Antes quiero establecerme aquí por completo", ha reconocido.