Lily James: "La fama no te hace feliz"

Puede que la actriz Lily James se haya ido convirtiendo progresivamente en uno de los valores seguros del cine comercial gracias a su participación en una de las series más populares de su Reino Unido natal, "Downton Abbey", así como en éxitos de taquilla como "Cenicienta" o la segunda parte de "Mamma Mia", pero esa circunstancia no ha cambiado ni un ápice el enfoque con el que la intérprete gestiona el comprensible escrutinio público que se deriva de su profesión ni la aversión que, en general, siente hacia la fama.

"Creo que si de verdad necesitas llenar algo en tu vida con la idea de que eres popular, entonces es que no eres feliz. Y la fama no te va a dar felicidad. Creo que yo no he cambiado demasiado. La vida ha cambiado, la reacción de la gente cuando te ve ha cambiado y eso puede ser bastante difícil. La relación de la sociedad con la cultura de la celebridad y la fama es un poco surrealista, y las redes sociales la alimentan", ha afirmado la artista en conversación con el diario The Daily Telegraph.

La también protagonista de la nueva cinta "Yesterday", inspirada en las canciones de la legendaria banda The Beatles, ya demostró en su momento que la presión a la que se veía sometida por el exceso de reconocimiento público le estaba pasando ligeramente factura cuando, en 2015, decidió "escaparse" al sudeste asiático durante unas semanas para desconectar por completo y volver a sentirse una persona normal.

"Una vez acabé escapándome con una amiga y nos fuimos una temporada con las mochilas al sudeste asiático: nos quedamos en unas cabañas de dos libras la noche y, sinceramente, creo que esa experiencia me sirvió para recuperar la cordura y ser yo misma una vez más", ha revelado en la misma entrevista para, justo a continuación, explicar por qué sigue inmersa en la industria del cine pese a los inconvenientes que le genera.

"Creo que me encanta el viaje emocional en el que te adentras cuando actúas, la posibilidad de vivir por un momento en otra realidad y poder irte a los extremos", ha asegurado.