Lily James no permitirá que la fama le impida 'divertirse'

La actriz Lily James (29) se ha convertido progresivamente en uno de los rostros más populares del cine y la televisión gracias a cintas como 'Baby Driver', series como 'Downton Abbey' y, de forma más reciente, por su participación en la secuela de la exitosa 'Mamma Mia', pero lo cierto es que ni la reputación ni la popularidad que ha adquirido en consecuencia le han forzado en ningún momento a sacrificar su estilo de vida sencillo y, sobre todo, flexible.

"Sinceramente, tendría sentido que me fuera temprano a casa y me acostara cuanto antes, que dejara de beber cerveza y que no me diera por comerme un buen sandwich a las dos de la mañana... Pero entonces la vida no sería tan divertida", ha explicado la intérprete a la revista Allure sobre las líneas rojas que se ha marcado para que su día a día no gire únicamente en torno a su profesión.

"No quiero echar la vista atrás un día y darme cuenta de que no he disfrutado lo suficiente, tanto de mi vida como de la gente que está en ella. No quiero que ese sea el precio a pagar por el hecho de ser actriz y un personaje conocido. Simplemente no merece la pena", ha sentenciado en la misma conversación.

La también protagonista de la última adaptación cinematográfica de 'Cenicienta' -quien lleva más de tres años de sólida relación con el también actor británico Matt Smith- tampoco está dispuesta a tener que encerrarse en casa y, de este modo, no poder disfrutar de una suculenta cena con amigos o de una sesión en la bolera solo para evitar que la gente le identifique por la calle.

"La verdad es que puedo salir perfectamente por ahí sin que me reconozca todo el mundo. Puedo ir a la bolera y mezclarme con los niños perfectamente. Hay mucha gente que jamás se imaginaría a Cenicienta jugando a los bolos en vaqueros o tomándose una pinta en el pub, pero en cualquier caso no lo llevo nada mal", ha revelado la simpática artista.