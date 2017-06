Lily James se queja del interés que genera su romance con Matt Smith

Aunque residen en un apacible y discreto barrio del norte de Londres, los actores Lily James y Matt Smith tienen que soportar con frecuencia la presencia de molestos fotógrafos o incluso de vecinos excesivamente entrometidos mientras tratan de disfrutar de un agradable paseo o de una suculenta cena en cualquiera de los restaurantes de la zona, una dinámica que la joven intérprete no ha dudado en calificar ahora de "molesta".

"La verdad es que nos resulta muy complicado poder ir a ciertos sin llamar la atención. Nos reconocen rápidamente y hay situaciones que pueden resultar muy molestas", explicó la artista de 28 años en el programa de televisión 'Good Day Los Angeles'.

Al margen de que la popularidad que le han brindado sus respectivos proyectos profesionales haya alterado notablemente su día a día y les impida pasar desapercibidos como antaño, lo cierto es que los dos enamorados no podrían estar más satisfechos con la situación de estabilidad que ambos viven gracias a su sólida relación y vida en común.

"No es un secreto para nadie, somos muy felices", expresó en la misma entrevista al tiempo que sacaba a relucir su timidez y su aversión a las preguntas de índole personal.Pese a que tanto Matt Smith, conocido por sus papeles protagonistas en las series 'Doctor Who' y 'The Crown', como Lily James, quien ha aparecido en producciones como 'Downton Abbey' y la última versión en carne y hueso de 'La Cenicienta', estén haciendo todo lo posible para que su imagen pública se vea exclusivamente ligada a su trabajo, hace solo unos días la actriz no dudaba en sincerarse sobre el efecto tan negativo que la cultura de las redes sociales había tenido en su autoestima.

"Todos tenemos nuestras inseguridades y luchas interiores, somos humanos. Creo que la estética irreal a la que aspiramos es simplemente frustrante. Está perpetuada por la imagen que damos y lo que vemos. Por eso las redes sociales me asustan, porque parece que a todas horas hay que mostrar la mejor versión de cada uno de nosotros", explicaba la semana pasada en conversación con la revista DuJour