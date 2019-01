Lin-Manuel Miranda dice que Fallon va camino al Caribe para grabar programa

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda anunció hoy que el presentador estadounidense Jimmy Fallon va de camino al Caribe, una visita que incluirá hacer uno de sus programas de televisión de "The Tonight Show With Jimmy Fallon" en Puerto Rico, como parte de la presentación del musical "Hamilton".

"@FallonTonight viene de camino a un lugar en el Caribe!", expresó Miranda en su cuenta de Twitter mencionando la cuenta del programa televisivo.

"Estamos emocionados en formar parte del episodio especial que @JimmyFallon que haremos el 15 de enero desde Puerto Rico. #HamiltonPR", agregó Miranda.

El artista boricua presentará su musical, "Hamilton", del 11 al 27 de enero en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce (San Juan).

THE FINAL HAMILDROP:

One Last Time (44 Remix)

Featuring @ChrisisSingin, @BarackObama & @bebewinans. https://t.co/4bNgwEVlbt

Thank you. Enjoy. pic.twitter.com/htngMaaPLT