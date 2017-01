Lin-Manuel Miranda acudirá a los Óscar con su madre

La principal preocupación de Lin-Manuel Miranda, creador del exitoso musical 'Hamilton' y flamante nominado al Óscar, no es si finalmente conseguirá añadir una estatuilla dorada a su amplia colección de premios -que ya incluye un Grammy, un Tony y un Emmy- en la gala que se celebrará el próximo 26 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles, sino asegurarse de que la velada resulte memorable para su madre, con quien ya ha decidido que acudirá a la cita más importante de la industria cinematográfica.

"Tenemos que encontrarle un vestido a mi madre. Cuando tenía 10 años le prometí que algún día me acompañaría a los Óscar. Así que, evidentemente, la prioridad por el momento es asegurarnos de que mi madre esté preciosa. Yo no importo tanto, puedo llevar cualquier traje viejo de pingüino", asegura el artista -nominado por 'How Far I'll Go', la canción principal de la cinta de animación 'Moana'- al diario USA Today.

El escritor, músico y actor de origen portorriqueño podría hacer historia en la próxima edición de la ceremonia de la Academia de Cine de hacerse con el codiciado galardón, ya que pasaría a formar parte del selecto grupo de artistas que han conseguido un 'EGOT', como se denomina informalmente en el mundo del entretenimiento al logro de conseguir un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

"Sencillamente me siento muy, muy, muy, muy afortunado. Todo esto me parece un sueño", afirma sobre su candidatura, que podría catapultarle al Olimpo del espectáculo junto a otros grandes como Mel Brooks, Whoopi Goldberg y Rita Moreno.A pesar de encontrarse a las puertas de tan abrumador honor, curiosamente Miranda se enteró a través de terceras personas de su nominación mientras se encontraba en Londres, donde actualmente rueda la nueva versión del clásico 'Mary Poppins' junto a Emily Blunt.

"Soy bastante malo calculando las diferencias horarias, así que no tenía muy claro cuándo iban a anunciar los nominados. Estaba comiendo mi plato de pollo tandoori y viendo el partido de Federer cuando mi teléfono empezó a vibrar tanto que casi se caer de la mesa. Así fue como me enteré", explica la estrella sobre un momento tan especial, tras el cual volvió rápidamente al trabajo, pero no sin que su compañera de reparto le diera antes un fuerte abrazo de enhorabuena."La verdad es que me pasé el resto del día bailando y cantando", matiza.