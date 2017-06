Lin-Manuel Miranda se plantea mudarse unos meses a Londres

Aunque ha pasado ya un año desde que anunciara que se bajaría finalmente del escenario neoyorquino donde representaba el papel principal del aclamado musical 'Hamilton' -un proyecto que le valió once premios Tony, un Grammy y un Pulitzer-, cuya música y diálogos son además de su puño y letra, el polifacético Lin-Manuel Miranda asegura ahora que podría volver temporalmente a la obra, eso sí en su nueva adaptación para el West End Londinense y siempre que esta reciba una calurosa acogida por parte del público británico.

"En principio no estoy involucrado en este montaje, pero si la producción acaba teniendo el éxito que esperamos, la verdad es que me encantaría poder dar el salto al escenario, aunque sea solo durante unos meses", reveló al diario Daily Mail antes de justificar un hipotético traslado a la capital británica con los inolvidables recuerdos que guardan de la ciudad.

"La verdad es que el tiempo que pasamos en Londres el año pasado fue un capítulo maravilloso de nuestra vida juntos. Mi mujer se enamoró perdidamente de esta ciudad", explicó en referencia a la breve temporada que, junto a su esposa Vanessa y su único hijo en común, Sebastián (2), pasó en Londres durante el rodaje de la segunda parte del clásico 'Mary Poppins'.

A pesar de que el estreno de 'Hamilton' en la ciudad del Támesis está previsto para finales de este año, el actor, músico y dramaturgo está decidido a hacer acto de presencia en el teatro donde ya están teniendo lugar los ensayos varias veces a lo largo de este verano para evaluar de forma minuciosa cada elemento de la producción, como ha confesado a la misma publicación, y por supuesto ocupará una de las butacas de la primera fila el día en que se levante oficialmente el telón.

Hace exactamente un año, cuando dejó profundamente consternados a los aficionados al teatro musical con su decisión de abandonar su creación más alabada hasta la fecha, Lin-Manuel explicó que tan impactante elección se debía a su necesidad de desligarse de 'Hamilton' para centrarse en otros importantes proyectos que le permitieran evolucionar.

"Con 'Hamilton' siento que estoy mandando a mi hijo al colegio por primera vez, ya que está más que preparado para operar por sí solo y me siento muy afortunado de haber formado parte de este elenco. En realidad soy más bien como su abuelo. Fui yo quien escribió la obra y creo que ya no puedo hacer más de lo que ya he hecho, más que aplaudir y decir: 'Qué bonito es esto, por Dios'", aseguraba el artista de origen portorriqueño en varias entrevistas el pasado verano.