Lindsay Lohan vuelve a la televisión con un "The Anti-Social Network"

La actriz Lindsay Lohan podría regresar a la pequeña pantalla en calidad de presentadora, como se desprende de un breve tráiler que se filtró este martes en internet y en el que la intérprete explica a los espectadores que pronto se pondrá a la cabeza de un nuevo concurso televisivo centrado en el universo de las redes sociales.

"Me encantan las redes sociales, de hecho yo soy un producto de las redes sociales. Todo el mundo sabe que no se deben dejar teléfonos móviles por ahí desatendidos, sobre todo si yo estoy cerca", reza un extracto de la citada grabación.Posteriormente, la controvertida artista revela que el programa en cuestión se llamará 'The Anti-Social Network' y que aquellos que aspiren a ganar "fabulosos premios" tendrán que proporcionarle control absoluto sobre sus diversas plataformas virtuales durante todo un día y dejar que, a través de ellas, Lindsay les gaste todo tipo de bromas pesadas a ellos y a sus amigos.

"Así que he decidido secuestrar sus redes sociales durante un período de 24 horas. Si son capaces de aguantar y superar tres retos, entonces ganarán premios fabulosos, pero tiene que asegurar de que nadie sabe que soy yo la que está detrás moviendo los hilos", explica en el mismo vídeo, antes de dejar entrever que su espacio televisivo supondrá una crítica velada a la dependencia excesiva que la sociedad actual mantiene con las herramientas digitales."Quiero animar a la gente a que se cuestione de verdad el valor de las redes sociales y el papel que tienen en su vida", concluye el vídeo.