Lindsay Lohan insiste en que su pasado "fiestero" quedó atrás

La actriz Lindsay Lohan ha vuelto a poner de manifiesto su deseo de enterrar definitivamente en el pasado, sobre todo a ojos de la opinión pública y en su recuerdo, ese turbulento historial marcado por el consumo excesivo de alcohol -lo que le llevó a pasar por rehabilitación en alguna que otra ocasión- y por ciertos encontronazos con la justicia derivados asimismo de esa faceta algo caótica e inmadura que exhibía en la década pasada.

Tanto es así, que la pelirroja intérprete ha querido recordar al mundo en su última entrevista que, al menos desde hace un par de años, se destaca fundamentalmente por su papel de exitosa mujer de negocios y por la maestría con la que está construyendo un nuevo imperio económico basado en la apertura de locales nocturnos en Grecia, en los que han de ser otros quienes den rienda suelta a su lado más hedonista.

"Estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. De hecho, a día de hoy -y lo mismo le ocurre a esos amigos que son propietarios de clubes- no bebo ni salgo de fiesta porque estoy demasiado ocupada dirigiendo el negocio y supervisándolo todo", ha explicado la artista en conversación con 'Entertainment Tonight' para revelar, a continuación, que ahora se "divierte" mucho más viendo a sus clientes disfrutar de una noche agradable.

"Sinceramente, me resulta más divertido ver a la gente pasando un buen rato y haciendo todo aquello que les gusta. Al menos por mi parte no van a recibir ningún tipo de juicio de valor, porque nada de esto tiene que ver con mi pasado", ha apostillado.Al margen de que sus declaraciones puedan ser interpretadas como una maniobra de la artista para renegar públicamente de sus alocados años de juventud, lo cierto es que la propia Lindsay no dudaba en defender, meses atrás, algunas de las actitudes y comportamientos que la definían tiempo atrás al entender que los medios de comunicación solían sobredimensionar muchos de esos supuestos escándalos.

"La gente ha dicho demasiadas cosas negativas sobre mí sobre esa época en la que todavía salía por las noches y me gustaba bailar en la discoteca, en la que me divertía como cualquier chica de mi edad. Soy quien soy y tengo claro que siempre he sido una buena persona. Me cuido, me mantengo sana y sigo divirtiéndome cuando tengo ocasión, aunque ya no salga demasiado, beba y me vuelva loca", aseguraba.