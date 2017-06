Lindsay Lohan mostrará contenido exclusivo de su vida en una app de pago

Como si de un reality show se tratase, pero adaptado a las nuevas tecnologías, Lindsay Lohan ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto para mostrar los entresijos de su vida cotidiana a sus fans a través de Preemium, una página web y aplicación móvil con distintos perfiles de famosos a la que los usuarios pueden suscribirse.

Pero esta exclusiva ventana al día a día de LiLo tiene un precio: sus seguidores tendrán que pagar una cuota de cuatro dólares mensuales a cambio de mantenerse informados acerca de las novedades de la protagonista de 'Chicas Malas'.

"Siempre estoy buscando nuevas maneras de conectar con mis fans y darles algo que no está disponible en ningún otro lugar, todo que no publico en Instagram o Facebook. Quería contar con una plataforma en la que pudiera expresarme libremente ante la gente que más que me importa y en esto consiste este lugar", ha explicado a través de un comunicado.

En su perfil de Preemium, donde ya aparecen sus primeros 'detrás de las cámaras' de algunas sesiones de fotos que ha realizado recientemente -codificados para aquellos que no se han inscrito al portal-, la también cantante ha querido dejar un mensaje a sus seguidores explicando qué pueden esperar si se suscriben a esta app.

"Os daré acceso a mi contenido exclusivo y os contaré todos mis secretos y noticias de última hora antes que a nadie. Tendréis diarios personales, actualizaciones en forma de vídeo, fotos personales exclusivas, tutoriales de moda y belleza, guías para ir de compras, contenido de detrás de las cámaras, mis productos favoritos y mucho más. Si quieres tener un 'todo incluido' de mi vida, Preemium es esencial para mis fans y seguidores. Firmado: LL [Lindsay Lohan]", se puede leer en el perfil de la artista en la citada página web.

Por el momento, Lindsay es la primera celebridad en unirse a Preemium, aunque el portal ha prometido que hay muchas otras por llegar, y de hecho su página de inicio está plagada de perfiles borrosos con el mensaje 'Próximamente'.