La madre de Lindsay Lohan planea casarse con un hombre al que nunca ha visto

Ahora que Lindsay Lohan parece haber encontrado cierta estabilidad en su faceta de empresaria de la escena nocturna griega, que documenta a través de su reality para MTV 'Lindsay Lohan's Beach Club', un nuevo miembro de su familia debía ocupar su lugar a la hora de acaparar titulares y esa responsabilidad parece haber recaído en su madre, Dina.

Actualmente la celebridad de 56 años está participando en la versión estadounidense del reality 'Celebrity Big Brother' y antes de entrar en la casa había reconocido que no se planteaba siquiera la posibilidad de enamorarse en el marco del concurso porque ya había alguien especial esperándola fuera.Dina se ha ido animando poco a poco a dar más detalles sobre ese misterioso hombre revelando que nunca se han visto en persona y que su relación se ha desarrollado hasta ahora exclusivamente por teléfono.

"Me muero de ganas de contaros todo sobre ese hombre. Llevamos hablando más de cinco años, a diario. Mucho. Y tengo la impresión de que le conozco de verdad. ¿Habéis experimentado alguna vez esa sensación cuando hablas con alguien por teléfono, como si llegaras a conocerle de verdad? Es más personal, más real. Lo juro, es una locura, pero me voy a casar con él. Va muy, muy en serio. Incluso he hablado con su madre", ha confesado.

El hecho de que nunca haya visto la cara de su novio no preocupa demasiado a la madre de Lindsay: en su opinión, resulta perfectamente natural que él no se sienta cómodo con las nuevas tecnologías como Facetime o cualquier otro tipo de videollamada y tampoco se plantea la posibilidad de que esté siendo 'engañada' por alguna especie de impostor.

"Algunos hombres sencillamente no tienen iPhones", ha apuntado ella para justificarle.Por el momento Dina no se ha animado a comentar qué opinan sus cuatros retoños de su nuevo romance o de sus planes de pasar por el altar.