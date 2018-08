Lissette Jurado se casa por la iglesia

La primera tetracampeona de Calle 7 Panamá, Lissette Jurado, contrajo matrimonio eclesiástico el sábado 25 de agosto y este martes compartió una fotografía del gran día en sus redes sociales.

"Antes de ayer 25/8/18 cumplimos ambos nuestro último sacramento de vida...y agradezco a Dios ante todo por mandarme sus señales desde lo más alto enviándome una lluvia llena de bendiciones y unos relámpagos llenos de energía positiva, a nuestras familias y amigos por compartir este maravilloso momento a mi lado, no saben lo Feliz que me han hecho al estar ahí ustedes quienes me han visto crecer de una u otra forma y quienes me han visto también cumplir cada meta trazada, no saben lo feliz que me siento...nunca olvidaré este momento tan gratificante para mí", expresó Lissette en su cuenta de Instagram.

Por su parte, su esposo José Guitián, también compartió la misma fotografía con el siguiente texto: "Qué se puede decir un nuevo sacramento ahora casado ante Dios!!! Con los amigos, la familia y la nueva familia, gracias".

Cabe señalar que ambos se casaron por lo civil en el mes de marzo y ahora unieron sus vidas en el altar. ¡Felicidades a los esposos Guitián Jurado!

