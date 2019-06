Little Mix invierte su fortuna en el mercado inmobiliario

635x357 Las cuatro componentes de Little Mix, de izquierda a derecha: Leigh-Anne, Jesy, Jade y Perry. EFE

La banda femenina Little Mix ha conseguido convertirse contra todo pronóstico en una de las bandas más rentables y longevas de todas las creadas en 'The X Factor', sobreviviendo incluso a sus 'rivales' masculinos de One Direction, a quienes consiguieron arrebatarles el primer puesto en la edición de 2011, pero que a la salida del concurso les hicieron rápidamente sombra en las listas de éxitos.

Según los últimos datos, la formación compuesta por Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall y Perrie Edwards ha multiplicado por cinco sus ganancias tan solo en el último año y se han embolsado cada una 1,6 millones de libras gracias a la compañía musical 'Eternal Magic Touring' que crearon en 2015.

Salta a la vista que su decisión de desligarse del sello discográfico de su mentor y descubridor Simon Cowell a principios de año de cara al lanzamiento de su quinto álbum no era ningún error o una pataleta adolescente.En contra de lo que muchos pudieran haber pensado en un primer momento, las chicas son mucho más que unas caras bonitas al servicio de los productores musicales, como demuestra el hecho de que este año hayan conseguido colarse en la lista de los músicos jóvenes más ricos.

De hecho, las cuatro tienen muy claro que su prioridad ahora es invertir los beneficios que les está reportando su carrera en el mercado inmobiliario para, eventualmente, encontrarse en una posición en la que puedan permitirse correr riesgos y crear la música que les gusta, no solo la que resulte rentable."Somos muy responsables con nuestro dinero. Todas hemos comprado casas para nuestras madres y para nosotras mismas", se ha encargado de explicar Jesy en declaraciones al periódico The Sun.

"Queremos asegurarnos de que cuando decidamos ponernos a trabajar, lo hagamos porque de verdad disfrutemos con ello, no porque tengamos que hacerlo. Ese es el objetivo", ha añadido su compañera Jade.