Little Mix pierde a una de sus chicas por culpa de un accidente

Aunque en sus respectivos perfiles sociales solo parecen tener cabida imágenes que retraten las anécdotas más divertidas y desenfadadas que les está dejando su actual gira promocional por Estados Unidos, lo cierto es que las chicas de Little Mix vivieron recientemente un desagradable contratiempo -del que de momento no se han pronunciado en las redes- a escasos minutos de subir al escenario y presentarse por todo lo alto ante los fans que se congregaron en el concierto de Ariana Grande en Anaheim (Californa), en el que ellas ejercían de teloneras.

Mientras daban los últimos retoques a su maquillaje, vestuario y a sus elaborados peinados, una de las cuatro componentes del grupo británico, Leigh-Anne Pinnock, protagonizó un desafortunado accidente al resbalársele de las manos el alisador de pelo que estaba utilizando en ese preciso instante y que acabó cayendo sobre sus piernas, en las que sufrió graves quemaduras que le impidieron acompañar a sus amigas durante la actuación del pasado jueves.

"Leigh-Anne se quemó las piernas por culpa del alisador de pelo, pero se pondrá bien muy pronto y no tardará demasiado en reincorporarse de nuevo a los espectáculos", explicó una fuente al diario Daily Mail.A pesar del intenso dolor que a buen seguro sintió la intérprete y del susto que todavía tendría en el cuerpo después de poner en peligro su integridad física, Leigh-Anne no dudó en unirse a sus amigas pasado un tiempo prudencial para saludar a los fans allí presentes y demostrar que, al margen de las llamativas vendas que cubrían sus muslos, el incidente no había tenido mayores consecuencias para ella.

Más allá de esta fatídica experiencia, lo cierto es que en términos generales las cuatro intérpretes han demostrado que están sacando el máximo partido a su actual estancia en Estados Unidos, ya que además de contar con un calendario repleto de eventos que las llevará a seguir recorriendo el país hasta el próximo mes de junio, en sus escasos ratos libres las cantantes se dedican a explorar a fondo las ciudades que visitan para vivir innumerables momentos de diversión.

"Noche de chicas en Denver, bronceada y lista para ver qué nos ofrece la ciudad", escribía hace unos días la propia Leigh-Anne en su perfil de Instagram.