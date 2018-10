¿Llegó a leer Burt Reynolds el libro de memorias de Sally Field?

Aunque por el momento todo se reduce a un mero ejercicio especulativo ligado a una hipótesis de la que, ciertamente, es difícil aventurar si algún día podrá tornarse en certeza, la oscarizada Sally Field (71) es consciente de que su expareja Burt Reynolds, quien falleció el pasado 6 de septiembre a causa de un ataque al corazón, podría haber leído o al menos haberse enterado de algunos de los pasajes que esta le dedica en su primer libro de memorias, 'In Pieces', el cual salió a la venta cuatro días antes del fallecimiento del actor.

"Creo que mi libro llegó a las tiendas cuatro días antes de lo ocurrido. No estoy segura, pero hubo muy poca diferencia entre un hecho y el otro y reconozco que esa circunstancia fue terrible. Sinceramente, nunca habría querido hacerle daño, al menos más daño del que ya le hice en su momento", ha expresado apenada a su paso por el programa de la televisión británica 'This Morning'.

Hay que recordar que los dos intérpretes mantuvieron una relación sentimental de cinco años tras conocerse en el rodaje de la recordada cinta 'Dos pícaros con suerte' (1977) -su título en Latinoamérica, en español se estrenó bajo el nombre de 'Los Caraduras'-, un lustro del que la artista deja constancia en su obra a través de un capítulo lleno de luces y sombras.

"Sabía que algunas partes del libro le harían daño si llegaba a leerlas, y eso que en todo momento traté de retratarle como el hombre colorido y complejo que era. Pero no lo sé, mi única certeza es que siempre formará parte de mi historia y tendrá un lugar especial en mi corazón. Siempre estará de alguna forma conmigo", ha añadido en su entrevista de este martes.

Pese a que no ha querido entrar en detalles sobre los aspectos más difíciles de la vida que compartió con el desaparecido artista, Sally ha dejado entrever durante su conversación en el mencionado espacio televisivo que Burt Reynolds era una persona carismática a la par que dominante, hasta el punto de que ella llegó a sentirse completamente anulada ante su magnetismo y, también, por algún que otro brote de testarudez.

"La verdad es que hacíamos muy buena pareja, pero no necesariamente por los mejores motivos. No sé, en el libro hablo de ello como una especie de ruta prefabricada a la que yo solo tuve que adaptarme. Y ahora me pregunto: si pudiera haber hecho las cosas de otra manera, ¿podría haberlas hecho él de otra manera? Él era quien era, un hombre de su tiempo, y necesitaba que la mujer con la que estuviera le representara y complementara de alguna forma.

El caso es que no podía ser yo misma y probablemente tampoco hubiera logrado cambiarle. Yo estaba ausente y me comportaba como me habían enseñado. Pero un día entendí que debía desaparecer y eso hice", ha relatado la estrella de Hollywood.