Lleno total en la apertura de Picky Pizza de Joey Montana

Este miércoles 13 de febrero, se llevó a cabo la inauguración de Picky Pizza, el restaurante del cantante y compositor panameño, Joey Montana, el cual lleva por nombre la canción que le dio el salto a la fama y desde entonces, los éxitos no han dejado de acompañarlo.

En este nueva faceta, Montana ha expresado estar muy contento y entregado a su negocio; y en días pasados, aseguró que ésta será el primero de otros locales que piensa abrir más adelante.

La apertura de Picky Pizza contó con una masiva presencia de personas, quienes tuvieron la fortuna de disfrutar un concierto por parte de Montana. En la estructura interna del local, se pueden observar los nombres de algunos éxitos del intérprete, incluso es como un resumen de su carrera, a través de imágenes y caricaturas en las paredes.

Picky Pizza está ubicado en la Plaza The Corner at del Este en Costa del Este y entre el menú que ofrecen no sólo está la pizza, sino las pastas y shakes. ¡Felicidades al artista en esta nueva faceta como empresario!