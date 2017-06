Lorde se disculpa tras comparar su amistad con Taylor S. con una "enfermedad"

La cantante Lorde ya avisó en su momento de que no era precisamente habilidosa a la hora de gestionar su imagen pública y aquellas entrevistas que tan necesarias resultan a la hora de promocionar una carrera musical tan exitosa como la suya, por lo que resulta comprensible que la joven neozelandesa haya acudido rápidamente a las redes sociales para disculparse públicamente por la comparación tan poco afortunada que se le ocurrió al reflexionar sobre la estrecha amistad que mantiene con la también intérprete Taylor Swift, para lo que no dudó en hacer referencia a varias enfermedades y condiciones médicas que en principio poco tenían que ver con el asunto en cuestión.

"La he cag*** y sé que mis palabras han sido muy poco sensibles. Lo siento mucho", ha escrito en su perfil de Twitter para pedir perdón a todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos ante sus palabras.Y es que la joven cantautora no tuvo reparo alguno en echar mano de su talento para la metáfora estableciendo -en una entrevista al diario británico The Guardian- extraños paralelismos entre el vínculo que le une a su famosa amiga y el que otras personas podrían mantener con una persona llena de "alergias" o que sufra una "enfermedad autoinmune".

Al margen de lo acertado o no de la explicación, lo cierto es que pocos han entendido que en realidad Lorde pretendía ilustrar de la forma más ingeniosa posible cómo la fama de la diva de Nashville y la expectación que genera allá adonde va les impide cultivar su amistad en lugares especialmente concurridos, limitando sus encuentros a la más estricta intimidad.

"Es como tener una amiga con alergias muy específicas, hay sitios a los que no podéis ir juntas y ciertas cosas que no puedes hacer con ella. Hay diferentes consideraciones que hacer dentro de esa amistad. Es como tener una amiga con una enfermedad autoinmune", explicaba en su conversación con el citado medio.

En cualquier caso, la prometedora artista neozelandesa tendrá que ser mucho más cuidadosa de cara a futuras intervenciones públicas si quiere que la gira de promoción y entrevistas en la que se ha embarcado para publicitar su segundo trabajo discográfico, el laureado 'Melodrama', le sirva para impulsar las ventas del disco en una temporada tradicionalmente floja como la veraniega. A pesar de las buenas críticas que ha recibido por parte de los medios especializados, de momento el citado álbum ha cosechado ventas relativamente decepcionantes para una artista de la categoría de Lorde desde que saliera al mercado el pasado viernes.