Lorde confiesa ser la creadora de la cuenta de Instagram de los aros de cebolla

La cantante Lorde podrá tener muchas aficiones ocultas, pero la de evaluar en una escala de una a cinco estrellas los distintos aros de cebolla que tiene la oportunidad de degustar ya no es una de ellas, ya que después de que la prensa de su país empezara a especular con la posibilidad de que así fuera, el presentador Jimmy Fallon ha conseguido finalmente que la neozelandesa haya confesado ser la autora de la cuenta de Instagram @onionringsworldwide, la cual se podría traducir como 'Aros de cebolla alrededor del mundo'.

"Primero de todo, déjame explicarlo. Inocente de mí, no pensé que se convertiría en algo tan relevante, yo simplemente iba a sitios diferentes y probaba sus aros de cebolla. Creo que están muy infravalorados, no se los tiene lo suficientemente en cuenta. ¡Vale sí! ¡Soy yo!", ha acabado revelando en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Las primeras sospechas en torno a esta llamativa circunstancia surgieron cuando algunos internautas se percataron de que, entre los 24 seguidores que tenía la cuenta, figuraban tanto la cantautora como varias de las personas de su equipo.

La intérprete de 'Green Light' ha querido aclarar, sin embargo, que esta historia no forma parte de una maniobra publicitaria con la que intensificar la promoción de su nuevo álbum, 'Melodrama', sino que refleja únicamente el lado más estrafalario de su carácter"Creo que puede parecer la típica cosa que haría una estrella del pop para llamar la atención, pero no lo es. Simplemente era algo divertido que hacer con mis amigos mientras estábamos de gira, un pasatiempo", se ha sincerado con el popular presentador.

De los numerosos aros de cebolla que probó la artista antes de cerrar la cuenta, su mejor crítica fue a parar a unos rebozados en tempura que comió en un vuelo de Tennessee a Nueva York. Sin embargo, la peor de ellas recayó en la receta del gigante de la comida rápida Burger King, describiendo sus aperitivos como "cebolla picada rellena de cierta amargura".