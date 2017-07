Lorde se da de baja en la polémica "squad" de Taylor Swift

Gracias a las constantes muestras de cariño y admiración que Taylor Swift dedica a Lorde en las redes sociales -de hecho, rompió su actual 'silencio' en Instagram para alabar 'Melodrama', el último álbum de la neozelandesa-, no es ningún secreto que las dos artistas son íntimas amigas, y con lo que le gusta a la intérprete de 'Blank Space' juntar a sus amistades para presumir de ellas en las redes sociales, muchos fans ya habían dado por sentado que la artista de 20 años formaba parte de la archiconocida 'squad' de la de Nashville.

Sin embargo, Lorde ha querido ahora desmarcarse de esa pandilla de impresionantes mujeres, que cuenta con famosas de la talla de Cara Delevingne, Karlie Kloss, Selena Gomez o Gigi Hadid y que normalmente acompañan a Taylor, afirmando que a ella no le gusta codearse con celebridades.

"No salgo para nada con este tipo de gente", ha respondido de forma algo cortante al presentador australiano David Koch en su programa 'Sunrise', ante lo que este no dudó en cuestionar su afirmación al recordarle que había aparecido en varias fotos junto a las citadas estrellas. Lorde trató entonces de sortear la pregunta replicando: "Ya sabes, haces amigos en diferentes sitios, pero la mayor parte del tiempo no voy pidiendo consejos a mis ídolos".

Precisamente hace unas semanas, una vez más hablando sobre los efectos tan dispares que se desprenden de la popularidad y de su cercanía con Taylor Swift, Lorde utilizaba una extraña metáfora que no fue bien recibida por muchos y por la que tuvo que disculparse horas después.

"Es como tener una amiga con alergias muy específicas, hay sitios a los que no podéis ir juntas y ciertas cosas que no puedes hacer con ella. Hay que diferentes consideraciones hacer dentro de esa amistad. Es como tener una amiga con una enfermedad autoinmune", explicaba en una entrevista al diario The Guardian.