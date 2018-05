El padre de Louis Tomlinson se sincera sobre su lucha contra el cáncer

Ha pasado casi un año y medio desde que el cantante Louis Tomlinson, exvocalista de la banda juvenil One Direction, sufriera uno de los golpes emocionales más duros de su vida con la trágica muerte de su madre Johanna Deakin, quien sucumbió a los efectos de una agresiva leucemia pocos meses después de que le fuera diagnosticada y cuando su afamado hijo ya se había convertido en padre por primera vez con el nacimiento del pequeño Freddie.

Ahora es el padre del intérprete, Troy Austin, quien ha decidido hacer pública la batalla que mantiene desde hace un tiempo con el cáncer que afecta a su hígado, aunque en su caso el pronóstico parece mucho más esperanzador debido a la exitosa intervención quirúrgica a la que se sometió recientemente para que le fuera extraído el tumor maligno.

"Creo que mi tumor se debía fundamentalmente a la bebida y al tabaco. La verdad es que no puedo echarle la culpa a nada más. Cada día me fumaba 25 cigarros y me bebía entre seis y ocho latas de cerveza polaca. Y mi dieta era terrible. Todos los días era comida para llevar y patatas fritas de forma constante. Algunos días no comía nada, pero me los pasaba bebiendo y fumando", ha explicado el progenitor del artista, con el que este prácticamente no mantiene contacto, al diario The Sun.

Los padres del artista de 26 años se separaron cuando este era solo un bebé, y a pesar de que la relación entre padre e hijo no ha sido precisamente estrecha a lo largo de casi tres décadas, Troy (49) no pierde la esperanza de que la dramática experiencia que ha tenido que atravesar les sirva a ambos para acercar posturas.

"Estoy muy contento de que me lo diagnosticaran temprano y lo cierto es que mi vida ha cambiado radicalmente. Estoy empezando un capítulo mucho más saludable y me gustaría poder incluir en él a mi padre. En cuanto a Louis, si algún día quiere volver a ponerse en contacto conmigo, pues estaría encantado de que así fuera", ha expresado en la misma conversación, en la que también se ha referido a la falta de comunicación que existe entre su propio progenitor y él.