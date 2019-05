Lucía Rivera no asistirá al bautizo de su hermano Cayetano

635x357 Lucía Rivera Romero en una foto reciente de (c) Instagram. EFE

La modelo e influencer Lucía Rivera no ha dudado en confirmar abiertamente ante los reporteros su decisión de no acudir al bautizo de su hermano Cayetano, de un año de edad y fruto del matrimonio formado por su padrastro Cayetano Rivera y su actual esposa, la presentadora Eva González.

La joven ha justificado su ausencia en la ceremonia que tendrá lugar mañana viernes en Ronda (Málaga) con la coincidencia de un compromiso profesional ineludible.

"Yo trabajo, no voy a poder ir. Al final para mí un bautizo es un encuentro, un día más en la vida.No voy a poder estar, pero podré estar en muchos más. Para mí lo primero es el trabajo. La familia es muy importante, pero el trabajo es el trabajo", ha asegurado a su paso por un acto publicitario en Madrid.

Aunque Lucía no ha hecho referencia alguna a ese distanciamiento que definiría estos días su trato diario con su progenitor, quien la adoptó durante su longeva relación con la también modelo Blanca Romero, su madre, no sería descabellado pensar que los desencuentros que han protagonizado ambos en los últimos tiempos podrían haber jugado un papel significativo en su decisión de no acudir al evento familiar.

Sin embargo, la también novia de Marc Márquez ha subrayado en su entrevista que el vínculo que le une a la esposa de su padre es absolutamente "cordial".En cualquier caso, poco parece haber cambiado desde que el pasado octubre la joven eliminara por completo de sus redes sociales cualquier imagen o mensaje relativo a Cayetano.

De hecho, el 19 de marzo, Día del Padre en España, Lucía optó directamente por ignorar a su padre para, en su lugar, felicitar a su progenitora y al padre de esta, quienes a su juicio se erigían como sus dos principales referentes paternales.

"Feliz Día a ti también, mamá, por haber hecho tantas veces de padre. ¡Te quiero!", publicaba en la sección Stories de su cuenta de Instagram junto a una foto de Blanca, madre también de un niño llamado Martín con una antigua pareja de la que nunca trascendió su identidad.