Lucía Villalón se siente "traicionada" por Chicharito

Tras varias semanas de silencio absoluto en torno a su sorprendente y supuestamente repentina ruptura con el futbolista Javier Hernández 'Chicharito', quien en su momento militó en las filas del Real Madrid, la periodista Lucía Villalón ha querido sincerarse finalmente sobre los motivos de la separación y, sobre todo, sobre las sensaciones que le han dejado las recientes fotos de su exnovio disfrutando de un romántico viaje con la actriz Camila Sodi con el que se confirmaba públicamente el fin de su romance.

"Lo que me duele es la traición y la deslealtad", asegura la reportera en conversación con la revista ¡Hola!, pero refiriéndose fundamentalmente a la falta de apoyo que no le perdona a su ya expareja y que, a su juicio, constituye el problema de fondo que explica su separación: "Él no estuvo a mi lado cuando yo más lo necesitaba. Vino, pasó de puntillas y después prefirió irse de vacaciones", revela en la entrevista.

Aunque poco antes de la llegada de la Navidad ambos escenificaban en las redes sociales, a través de un sinfín de emotivas fotografías, una idílica vida en común que además dejaba entrever incluso la posibilidad de un compromiso matrimonial, el posterior ingreso de Lucía en el hospital para someterse a una delicada operación, según su versión, supuso un dramático punto de inflexión que sacó a relucir el lado menos amable del deportista mexicano.

Otro de los aspectos más llamativos del fin de su historia de amor reside en la rapidez con la que Chicharito rehizo su vida sentimental con la actriz Camila Sodi, exmujer de Diego Luna, antes de hacerse oficial el fin de su relación con Lucía, como demuestran las fotos que de la nueva pareja se publicaron en diversos medios poco después de que ambos disfrutaran de una romántica escapada a París.Al margen de la verdadera naturaleza del vínculo que une ahora a Chicharito y Camila, la composición de las imágenes y lo revelador de su contenido hacen que la propia Lucía sospeche sobre el carácter aparentemente espontáneo de las instantáneas y la falta de segundas intenciones en lo referente a su publicación.

"Yo ya me lo imaginaba. De hecho, ya le pregunté específicamente... Las fotos dejan claro que alguien estaba interesado en que eso saliese", opina con cierta ambigüedad.